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Переезжал на зеленый: машина сбила 5-летнего мальчика на самокате в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Маленький мальчик попал под колеса машины в Минске в четверг, 12 августа. Об этом
Инцидент произошел в районе шести вечера. Сидевшая за рулем автомобиля «Ниссан» 49-летняя женщина ехала по улице Ольшевского со стороны улицы Жудро. Поворачивая налево, на улицу Петра Глебки, водитель наехала на 5-летнего мальчика, который в тот момент на самокате на зеленый свет переезжал дорогу возле пешеходного перехода.
В результате ребенок получил травмы, его госпитализировали.
Проводится разбирательство.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Маленький мальчик попал под колеса машины в Минске в четверг, 12 августа. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Инцидент произошел в районе шести вечера....
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