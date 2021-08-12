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Переезжал на зеленый: машина сбила 5-летнего мальчика на самокате в Минске

12.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Переезжал на зеленый: машина сбила 5-летнего мальчика на самокате в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

Маленький мальчик попал под колеса машины в Минске в четверг, 12 августа. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в районе шести вечера. Сидевшая за рулем автомобиля «Ниссан» 49-летняя женщина ехала по улице Ольшевского со стороны улицы Жудро. Поворачивая налево, на улицу Петра Глебки, водитель наехала на 5-летнего мальчика, который в тот момент на самокате на зеленый свет переезжал дорогу возле пешеходного перехода.

В результате ребенок получил травмы, его госпитализировали.

Проводится разбирательство.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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Маленький мальчик попал под колеса машины в Минске в четверг, 12 августа. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Инцидент произошел в районе шести вечера....
 
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