Придыбайло о вероятности беспорядков перед выборами в Госдуму: Россия начала превентивную работу, чтобы не допустить этого

Источник материала: ОНТ

Россия начала превентивную работу перед выборами в Государственную думу, которые пройдут уже в сентябре 2021 года, чтобы руководители потенциальных протестов не смогли влиять на россиян через медиа-каналы, как в 2020 году это было в Беларуси. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ размышлял журналист RT Константин Придыбайло.

Константин Придыбайло: «Обратите внимание. Выборы в Госдуму – и как работает российская власть. Часть медийных структур за несколько месяцев до выборов признаются экстремистскими. Запрещаются то есть. Мы-то понимаем, что они [руководители протестов] с нами могут работать только через медиа-каналы, потому что они все уехали. [В России] начали превентивно работать. Медиа-канала “берлинского пациента” Навального признаны нежелательными. То есть идет превентивная работа, чтобы эти медиа-каналы не так сильно работали, как могли. Как они работали, например, на выборах в Мосгордуму, когда пытались раскачать Москву».

Придыбайло считает, что «ператрус» в отношении так называемых «независимых СМИ» и НКО оправдан.

Константин Придыбайло: «Безусловно, конечно. На самом деле, если говорить про НКО, в России есть статус иноагентов, он периодически, список этот расширяется, а в Беларуси его нет. Я читал список закрытых НКО, там есть НКО из разряда “красивая жизнь пенсионеров”. Что за бред? Но туда приходили деньги. Вообще, как работает Запад, как работают его технологии? Они разделяют общество на такие мелкие сегменты, что мы даже не замечаем. Есть НКО для студентов-медиков, есть НКО для студентов-строителей, есть НКО для пенсионеров, есть даже для журналистов. Вспомним так называемый “Пресс-клуб”, который открылся в году в 2017-ом. Я открыл сайт и думаю: закрывать надо к чертовой матери! Я ходил там на одно собрание, просто посмотреть. Я сам зарегистрировался, пошел. Причем, я там зарегистрировался, журналист Белтелерадиокомпании. Пришел, и [думаю], чего вы не закроете? Там шла обработка журналистов».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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