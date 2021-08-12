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Должна ли власть амнистировать участников и организаторов протестов в Беларуси? Мнением поделился Константин Придыбайло
Источник материала: ОНТ
Во время «Большого разговора с Президентом» директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский затронул тему заключенных и заявил о готовности «заложить голову» за 100 человек, которых он просит помиловать. Почему данную просьбу необходимо удовлетворить, в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ размышлял журналист RT Константин Придыбайло.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Должна ли власть амнистировать участников и организаторов протестов в Беларуси? Мнением поделился Константин Придыбайло
Во время «Большого разговора с Президентом» директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский затронул...
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