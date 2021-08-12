Должна ли власть амнистировать участников и организаторов протестов в Беларуси? Мнением поделился Константин Придыбайло

Источник материала: ОНТ

Во время «Большого разговора с Президентом» директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский затронул тему заключенных и заявил о готовности «заложить голову» за 100 человек, которых он просит помиловать. Почему данную просьбу необходимо удовлетворить, в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ размышлял журналист RT Константин Придыбайло.

Константин Придыбайло: «В Беларуси Год единения. Прошел год [после протестов]. Очень многие отрезвели, включая моих знакомых. Я думаю, что, когда Александр Лукашенко давал интервью моим коллегам, он сказал “давайте перевернем эту страницу”. Мне кажется, вполне возможно в этом году, спустя 12 месяцев, перевернуть эту страницу. Потому что очень много людей, которые действительно поддались эмоциям. Сам Юрий Воскресенский сказал “их задурили”. Этими эмоциями накачали, их политической безграмотностью воспользовались. Но это хорошие люди, это наши люди, это наши друзья, бывшие, возможно, это наши родственники в том числе. Почему бы не, ни то что понять и просить, а просто объединиться? Потому что мы уже видим, что ни к чему хорошему те события не привели. Страну душат санкциями, от этого беднеют все, включая и их, которые кто-то сидит, кто-то сбежал. Понять и простить – очень много людей же испугались звонка от участкового. Ну вышел ты с этим флагом постоял, ну заплати ты штраф. Как раз Александр Лукашенко на «Большом разговоре» говорил, что нужно каждого изучить, возможно, там ничего нет. Как раз-таки 93 фамилии Воскресенского нужно изучить. Если человек не совершал преступления – пусть идет работает. Касаемо беглых тоже, но не экстремистов, отмороженных мерзавцев, которые сидят и верят в некую победу. А простых студентов, которые испугались звонка участкового, простых работников предприятий, телеканалов в том числе, медиа. А чего бояться? Если ты никого не убил, не совершил жестокое преступление, не работал против государства, не призывал к санкциям, не организовывал акции какие-то, включая дворовые какие-то безумные акции. Почему бы человеку не вернуться на родную землю? Ребята, возвращайтесь! Если здесь ваш дом, вас примут так или иначе».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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