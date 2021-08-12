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Реакция собаки на пение хозяйки заставила хохотать пользователей интернета

12.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Реакция собаки на пение хозяйки заставила хохотать пользователей интернета

Живя с четвероногими питомцами, понимаешь, что «встать не с той ноги» однажды может не только хозяин. У питомцев тоже есть определенный характер и настроение. Как например у собаки, которая попала на видео. На историю обратил внимание ridus.ru.

На видео хозяйка разговаривает с собакой, которая явно не до конца проснулась. Видимо, последней каплей для питомицы стало то, что хозяйка начала что-то протяжно и громко напевать прямо над ухом.

Питомец сорвался на лай, и хозяйка едва успела отпрянуть, избегая клацающих зубов.

Пользователей интернета немало удивил и рассмешил крохотный комок ярости.

«Ахаха, хозяйка взяла не ту ноту», «Зверюга какая», «Вот тебе и доброе утро», «Боже, я аж сама испугалась», «Он просто ценит тишину по утрам», – писали в комментариях. 


Фото: скриншот из видео

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Живя с четвероногими питомцами, понимаешь, что «встать не с той ноги» однажды может не только хозяин. У питомцев тоже есть определенный характер и настроение. Как...
 
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