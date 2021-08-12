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Реакция собаки на пение хозяйки заставила хохотать пользователей интернета
Источник материала: ОНТ
Живя с четвероногими питомцами, понимаешь, что «встать не с той ноги» однажды может не только хозяин. У питомцев тоже есть определенный характер и настроение. Как например у собаки, которая попала на видео. На историю
На видео хозяйка разговаривает с собакой, которая явно не до конца проснулась. Видимо, последней каплей для питомицы стало то, что хозяйка начала что-то протяжно и громко напевать прямо над ухом.
Питомец сорвался на лай, и хозяйка едва успела отпрянуть, избегая клацающих зубов.
Пользователей интернета немало удивил и рассмешил крохотный комок ярости.
Фото: скриншот из видео
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Живя с четвероногими питомцами, понимаешь, что «встать не с той ноги» однажды может не только хозяин. У питомцев тоже есть определенный характер и настроение. Как...
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