В Гродненской области на учении отработали борьбу с нарушителями границы

Источник материала: ОНТ

Борьбу с нарушителями границы отработали на комплексном оперативно-тактическом учении в Гродненской области. Его последний этап прошел сегодня в пункте упрощенного пропуска Поречье.

По легенде, сюда подъезжают несколько автомобилей. При осмотре первого служебная собака унюхала взрывчатку. Водитель предпринимает попытку прорыва через границу. С помощью спецсредств пограничники останавливают нарушителя. Но тот захватывает заложника и требует пропустить в сопредельное государство. Отвлекающий маневр – водители других машин устраивают акцию против действий военнослужащих. Вступает в силу план локализации конфликтной ситуации. В пункт пропуска стягиваются резервы Гродненской погрангруппы и представители других силовых структур. За ходом маневров наблюдал глава Госпогранкомитета.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета: «У нас сейчас реальное проникновение на территорию Беларуси диверсионных групп. Вы видели все события на Вилейке. Реальная обстановка? Вы видели заявление сопредельной стороны заявление о массовом выдавливании через пункты пропуска. Вот мы сегодня отработали, даже сопредельная сторона посмотрела, что мы готовы действовать. На учениях не была какая-то искусственная обстановка, а обстановка такая, которая сейчас на границе и может возникнуть».

Отработали и действия маневренной группы, созданной в последние годы. А также совместную работу с внутренними войсками и Вооруженными Силами. Охранять границу – в любых условиях и при любых нагрузках – белорусские военнослужащие готовы – сделали вывод руководители учения.

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