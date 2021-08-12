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В Гродненской области на учении отработали борьбу с нарушителями границы
Источник материала: ОНТ
Борьбу с нарушителями границы отработали на комплексном оперативно-тактическом учении в Гродненской области. Его последний этап прошел сегодня в пункте упрощенного пропуска Поречье.
По легенде, сюда подъезжают несколько автомобилей. При осмотре первого служебная собака унюхала взрывчатку. Водитель предпринимает попытку прорыва через границу. С помощью спецсредств пограничники останавливают нарушителя. Но тот захватывает заложника и требует пропустить в сопредельное государство. Отвлекающий маневр – водители других машин устраивают акцию против действий военнослужащих. Вступает в силу план локализации конфликтной ситуации. В пункт пропуска стягиваются резервы Гродненской погрангруппы и представители других силовых структур. За ходом маневров наблюдал глава Госпогранкомитета.
Отработали и действия маневренной группы, созданной в последние годы. А также совместную работу с внутренними войсками и Вооруженными Силами. Охранять границу – в любых условиях и при любых нагрузках – белорусские военнослужащие готовы – сделали вывод руководители учения.
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Борьбу с нарушителями границы отработали на комплексном оперативно-тактическом учении в Гродненской области. Его последний этап прошел сегодня в пункте...
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