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Константин Придыбайло о том, почему мифы об изнасилованных дубинками протестующих и выбитых зубах до сих пор живы

12.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Константин Придыбайло о том, почему мифы об изнасилованных дубинками протестующих и выбитых зубах до сих пор живы

Белорусы не ожидали увидеть откровенного противостояния протестующих и силовиков в 2020 году. Это вызвало шок, который, в свою очередь, способствовал вере людей в мифы об изнасилованных дубинками или выбитых зубах. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил журналист RT Константин Придыбайло.

Константин Придыбайло: «Он [миф] очень эмоционален и попал в ту струю год назад. Люди увидели действительно впервые в истории такое серьезное противостояние людей, которые вышли на несанкционированную акцию, и силовиков. Мы вспомним 2006 год, когда пришли, постояли на площади, их окружили, потом все выходили давайте, говорят, прямо, в туалет, потому что его там не было. И всем говорили “добрый вечер, пройдемте”. Вспомним 2010 год – собрались на площади. Там собралась критическая масса, поперлись на Дом правительства. Им ответили – все разошлись. То есть такого длительного противостояния не было, и поэтому кадр, когда бежит парень и у него полный рюкзак “коктейлей Молотова”, а за ним бежит ОМОНовец с дубинкой – конечно, это для нас непривычно, кажется, что это какое-то сверх. При этом включишь какой-то французский канал, посмотришь, как во Франции разгоняют, что на лошадях заходят в толпу, лошадь лягает так, что зубы вылетают. И эти истории попали в этот шок, белорус видит непривычную картинку, в этот момент у него действительно сознание и психика довольно подвижная, тут залетает эта “Кристина 25 зубов”, “изнасилованные” эти все. Я знаю, что по большинству “изнасилованных” проводились проверки, ни одного не нашли».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Белорусы не ожидали увидеть откровенного противостояния протестующих и силовиков в 2020 году. Это вызвало шок, который, в свою очередь, способствовал вере людей в...
 
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