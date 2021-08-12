Журналист RT Константин Придыбайло о вопросах западных СМИ на «Большом разговоре с Президентом»: у них нет свободы слова, у них – цензура

Источник материала: ОНТ

Кто и как сформулировал вопрос для журналиста Международного российского телеканала RT Константина Придыбайло, который он задал вовремя «Большого разговора» с Александром Лукашенко, и почему западные СМИ спрашивали у Президента Беларуси об одном и том же? Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал Константин Придыбайло.

Константин Придыбайло: «По моим ощущениям, западные журналисты составили свои четыре вопроса из 50 слов, просто меняя их местами. А почему они так делали? Мне кажется, что они все приехали с одним вопросом, и когда кто-то уже задал, они думают: “ну, все, мне уже точно слова не дадут”. С согласованным вопросом, со сверхзадачей редактора именно. А тут пресс-секретарь говорит: “следующий CNN”. А еще и языковой барьер. Они, видимо, не совсем до конца, с учетом перевода, понимали фразеологизмы Александра Лукашенко. Что им задавать? Импровизировать они не умеют, потому что у них не то что не свобода слова, у них цензура».

На «Большом разговоре с Президентом» Придыбайло поинтересовался у Александра Лукашенко, кто, по его мнению, может стать следующим Президентом Беларуси. По словам журналиста RT, вопрос этот заранее не согласовывался.

Константин Придыбайло: «А мой вопрос... Я скажу так: я шел с одним вопросом в голове, а потом его поменял. Безусловно, я думал и про Крым спросить, потом что-то самому не понравилось. Я думал и про интеграцию спросить, именно про конкретику. Потому что Президент видит эти дорожные карты, планы Союзного государства, мы-то нет. Тоже не понравилось. А потом я вспомнил, что он сам вспомнил или кто-то из коллег спросил про 25 марта. А 25 марта Александр Лукашенко играл в хоккей и мы как раз чисто случайно оказались на одной хоккейной скамье. Это тоже вырвано из контекста. Мы с ним там много о чем поговорили, в том числе и про это. Но как честный человек, я не мог пересказать этот разговор. Но это было бы несправедливо, это было бы некрасиво. Рассказать, что “вот, я сидел с Александром Лукашенко, спросил у него, кто следующий после вас”. Это было бы бессовестно. Я про это сразу сказал. Он удивился, потому что задать на такую аудиторию такой вопрос – довольно своеобразно. Это говорит о том, что никто не согласовывал вопросы. Ни я ни с кем из своей редакции, ни с пресс-службой Президента, ни с кем».

Журналист RT признался, что ответ Александр Лукашенко его не удивил, потому что он знал его.

Константин Придыбайло: «Я его знал. Для меня проблема в том, что я его знал, но мне очень хотелось им поделиться со всеми, потому что это очень важно для меня как белоруса и как в том числе россиянина. Мне важно, кто будет рано или поздно следующим Президентом, потому что потерять Беларусь мы не имеем права».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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