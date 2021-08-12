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Зарплаты в конвертах: Комитет госконтроля выявил еще несколько компаний-нарушителей
Источник материала: ОНТ
Когда желание обмануть государство ведет к тюремной скамье. Финансовая милиция Госконтроля выявила очередные факты выплат зарплат в конвертах. Серые схемы использовали три коммерческие фирмы из Минска и Гродно.
За наличный расчет и без отражения полученной выручки. Так в течение двух лет работало это частное столичное предприятие по производству окон и дверей. Черную кассу пополняли, сознательно нарушая закон. Не только уходили от налогов, но и перевели часть сотрудников на расчет по серой схеме.
А это кадры оперативной съемки из Гродно. Здесь по схожей схеме частная компания продавала автозапчасти. Пять лет руководители фирмы скрывали часть доходов. Сумма внушительная – порядка трех миллионов рублей. Минуя налогообложение, закупали товар и рассчитывались с сотрудниками.
Серую зарплату получали 9 человек. Официально – около 300 рублей. Но по факту гораздо больше. И такой случай в регионе не единичный. Тем же преступным путем пошла и компания по реализации изделий из ПВХ. Ее филиалы – по всей Беларуси. И снова все как под копирку – неучтенная выручка и серые зарплаты… Вознаграждения в конвертах брали около полусотни человек.
Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Но даже такое суровое наказание не останавливает многих в погоне за сиюминутной выгодой. Но рано или поздно все серые схемы раскрываются. Только с начала года по материалам проверок Госконтроля возбуждено 20 уголовных дел за выплату зарплат в конвертах. Более строгим стало и законодательство. Умышленное уклонение от уплаты подоходного налога и страховых взносов теперь влекут уголовную ответственность. О подобных нарушениях рассказывают и сами сотрудники. За три месяца – более сотни сообщений о недобросовестных работодателях. И каждый факт тщательно проверяют.
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Когда желание обмануть государство ведет к тюремной скамье. Финансовая милиция Госконтроля выявила очередные факты выплат зарплат в конвертах. Серые схемы...
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