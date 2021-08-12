Придыбайло о «мирных» протестующих: Я был вечером 9 августа в Минске и видел, кто первым применил насилие

Источник материала: ОНТ

Минске и видел, кто первым применил насилие" class="one-news__figure-img">

«Мирные» протестующие в августе 2020 года были совсем не мирными, они первыми применяли насилие в отношении правоохранителей. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал очевидец беспорядков в Минске журналист RT Константин Придыбайло.

Константин Придыбайло: «Не знаю, где вы были 9-10 августа. А я был на улице, в отличие от многих журналистов, в том числе российских, и которые задавали вопросы Александру Лукашенко на “Большом разговоре”. Ребята, вы где были? Или там девушка из BBC – пила кофе в Лондоне или в Москве. А я-то стоял как дурак, реально. Слева у меня стояли “мирные” протестующие, а справа уже приехали бойцы Внутренних войск. Я видел, как в этом “сэндвиче” между ними летали клумбы, бутылки. А ребята со щитами стояли очень долго. Я даже снимал это на телефон. И у меня его никто не отбирал. Но я реально как дурак стоял по середине. И я понял, почему я дурак, когда приехал ОМОН спустя минут 40 этого стояния. И начал уже разгонять, потому что стояли на проезжей части и кидали в бойцов. И я понял, что сейчас окажусь между двух огней. И некоторые российские журналисты в первый день попали, потому что по привычке стояли с камерой, снимали, кружились там. Я видел своими глазами, кто первый применил насилие, кто принес лазерные указки. Это странно, вот слева направо светит лазер. Чего ты его принес? Зачем ты эту клумбу отодрал от проезжей части? И она же весит!».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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