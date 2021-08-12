Константин Придыбайло рассказал, заменяли ли журналисты RT сотрудников ОНТ год назад

Источник материала: ОНТ

Российские специалисты не заменяли сотрудников ОНТ в августе 2020 года, как об этом говорили оппоненты власти. Подобное заявление в эфире программы «Марков. Ничего личного» озвучил журналист RT Константин Придыбайло.

Константин Придыбайло: «Многие не верят в самые очевидные вещи. Действительно, [нет смысла] отрицать то, что мы, как журналисты RT, которых, как Александр Лукашенко сказал, “позвали на помощь”, что мы сотрудничали. Это действительно так было. Мы помогали вам в первую очередь скорее какой-то картинкой. Потому что вели прямые трансляции с несанкционированных акций, причем сверху. Картинка с дронов больше всего раздражала оппозицию. Потому что, когда показываешь сверху, ты по головам можешь пересчитать все эти несчастные сотни, может быть, тысячи людей. Мы в первую очередь помогали вот этим, мы делились с вами картинкой. Причем в рамках соглашения, у вас где-то должен лежать документ, соглашение о сотрудничестве. Здесь из российских журналистов бываю только я, у вас или у соседнего телеканала. Для интервью либо просто прийти в гости. Чего скрывать, мы с вами давно знакомы, с другими журналистами знакомы. Никто никого не заменял, никто в кадр не садился. Я скажу больше, многие считают, что мы чуть ли не полностью отвечали за сетку канала, за новости. Ничего этого не было! Самое большое, что мы делали – делились с вами картинкой».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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