На украинской границе задержали двух участников «хороводного дела» из Бреста. Теперь им грозит тюрьма

Источник материала: ОНТ

Бреста. Теперь им грозит тюрьма" class="one-news__figure-img">

Настоящий бег с полосой препятствий. И это не про спорт! В полку беглых едва не прибыло. Двух спринтеров в красно-белых майках сняли с дистанции белорусские пограничники. Финишировать должны были в Украине, но забег пришлось прервать из-за неспортивного поведения участников политической игры.





Дело в том, что эти двое должны были держать ответ за незаконные действия во время летне-осенних событий прошлого года. А именно в Бресте – начитались призывов экстремистских ресурсов и вышли на улицы свергать власть. На одном из перекрестков заблокировали движение транспорта и начали там свой хоровод. Вполне символично. И, как говорят, в духе времени.

Спустя оборотов эдак 20-30 вечеринку прервал водомет. Спокойно подъехал и прибил пыль, которая поднялась от топота стихийного ансамбля песен и плясок. Под слабый напор воды попали считанные люди, вразвалочку покидавшие проезжую часть. И все – люди разошлись, транспорт возобновил движение. А нарушителей общественного порядка отыскали и судили по закону.

Александр Батюшко, помощник прокурора г. Бреста: «Активный характер деяний выражался в том, что они парализовали работу общественного транспорта. Предприятий и организаций, находящихся на перекрестках бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко, по видео видно, каждого мы установили в ходе судебного следствия. Принимали участие в хороводе, выражали поддержку посредствам хлопков, аплодировали».

Пришло время отбывать наказание – все соразмерно нарушению закона. Но осужденные бросились бежать будто в последний раз. С чего вдруг – непонятно?

Александр Шупеник, заместитель начальника отдела надзорно-исполнительной деятельности УВД Брестского облисполкома: «В июне текущего года в отношении жителей Бреста судом Московского района вынесен приговор за нарушение общественного порядка к полтора и двум годам ограничения свободы с направлением исправительного учреждения открытого типа. Судом данные лица были предупреждены о явке в органы внутренних дел, для получения предписания к месту отбывания наказания, однако в срок к месту они не явились, с места жительства попытались скрыться, в настоящее время они задержаны и будут этилированы в судебном порядке к месту отбывания наказания для осужденных».

Задержали беглецов утром на границе с Украиной. Нарядились в камуфляж, взяли с собой лестницу (чтобы перелезть через сигнализационный комплекс), но ничего не вышло. Беглецов задержали и идентифицировали. А, как известно, наказание за нарушение закона неотвратимо.

Леонид Шкилевич, заместитель начальника отдела дознания Брестской краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э.Дзержинского: «В ходе задержания вышеуказанные граждане попытались скрыться от пограничного наряда, однако их действия были пресечены, и они были задержаны. В ходе ведения административного процесса было установлено, что граждане были осуждены за совершение преступления части первой по статье 342 за попытку незаконного пересечения государственной границы и нарушения пограничного режима, на каждого было наложено административное взыскание в размере штрафа 140 базовых величин».

25-летний Илья Полховский собирался в Украине продолжить карьеру в IT, конечный пункт назначения его напарника 35-летнего Андрея Анискевича – Польша. Хотел там работать водителем.

Чтобы убедить пограничников в Украине, нарушители захватили с собой даже решение суда. Только вот в чем хотели убедить? Ведь в решении суда черным по белому – наказаны за блокировку дороги, простой транспорта и торговых точек. А за это в любой стране придется отвечать! Еще и уклонение от ответственности. Теперь придется вернуться на то место, с которого стартовали – все, как в хороводе.

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