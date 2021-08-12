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На украинской границе задержали двух участников «хороводного дела» из Бреста. Теперь им грозит тюрьма
Источник материала: ОНТБреста. Теперь им грозит тюрьма" class="one-news__figure-img">
Настоящий бег с полосой препятствий. И это не про спорт! В полку беглых едва не прибыло. Двух спринтеров в красно-белых майках сняли с дистанции белорусские пограничники. Финишировать должны были в Украине, но забег пришлось прервать из-за неспортивного поведения участников политической игры.
Дело в том, что эти двое должны были держать ответ за незаконные действия во время летне-осенних событий прошлого года. А именно в Бресте – начитались призывов экстремистских ресурсов и вышли на улицы свергать власть. На одном из перекрестков заблокировали движение транспорта и начали там свой хоровод. Вполне символично. И, как говорят, в духе времени.
Спустя оборотов эдак 20-30 вечеринку прервал водомет. Спокойно подъехал и прибил пыль, которая поднялась от топота стихийного ансамбля песен и плясок. Под слабый напор воды попали считанные люди, вразвалочку покидавшие проезжую часть. И все – люди разошлись, транспорт возобновил движение. А нарушителей общественного порядка отыскали и судили по закону.
Пришло время отбывать наказание – все соразмерно нарушению закона. Но осужденные бросились бежать будто в последний раз. С чего вдруг – непонятно?
Задержали беглецов утром на границе с Украиной. Нарядились в камуфляж, взяли с собой лестницу (чтобы перелезть через сигнализационный комплекс), но ничего не вышло. Беглецов задержали и идентифицировали. А, как известно, наказание за нарушение закона неотвратимо.
25-летний Илья Полховский собирался в Украине продолжить карьеру в IT, конечный пункт назначения его напарника 35-летнего Андрея Анискевича – Польша. Хотел там работать водителем.
Чтобы убедить пограничников в Украине, нарушители захватили с собой даже решение суда. Только вот в чем хотели убедить? Ведь в решении суда черным по белому – наказаны за блокировку дороги, простой транспорта и торговых точек. А за это в любой стране придется отвечать! Еще и уклонение от ответственности. Теперь придется вернуться на то место, с которого стартовали – все, как в хороводе.
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На украинской границе задержали двух участников «хороводного дела» из Бреста. Теперь им грозит тюрьма
Настоящий бег с полосой препятствий. И это не про спорт! В полку беглых едва не прибыло. Двух спринтеров в красно-белых майках сняли с дистанции белорусские...
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