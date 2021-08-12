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В Нигере из-за проливных дождей погибли более 50 человек
Источник материала: ОНТ
Сильные дожди в Нигере на этой неделе привели к наводнениям, в результате чего погибли не менее 55 человек. Об этом
Фото: pixabay
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Сильные дожди в Нигере на этой неделе привели к наводнениям, в результате чего погибли не менее 55 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение начальника...
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