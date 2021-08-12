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В Нигере из-за проливных дождей погибли более 50 человек

12.08.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Нигере из-за проливных дождей погибли более 50 человек

Сильные дожди в Нигере на этой неделе привели к наводнениям, в результате чего погибли не менее 55 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение начальника службы гражданской защиты Нигера.



Мощные ливни обрушились на юг страны во вторник, 10 августа. В результате пострадали кварталы Ниамей, столицы страны.

Непогода затронула и соседнюю Нигерию – там жертвами наводнений стали пять человек. В одном из штатов разрушенными оказались 1,5 тысячи домов.

Фото: pixabay

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Сильные дожди в Нигере на этой неделе привели к наводнениям, в результате чего погибли не менее 55 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение начальника...
 
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