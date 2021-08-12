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Литва сражается с призраками демократии: под раздачу попадают мигранты и свои же мирные грждане
Источник материала: ОНТ
Официальный Вильнюс сражается с призраками демократии. Причем на всех фронтах – тут и жесткие разборки с мигрантами (вопреки политике ЕС), и избиение собственного недовольного народа (что вообще противоречит элементарным нормам морали).
И гайки закручивают все сильнее. Литовские власти нарочито напоказ проигнорировали требования народа о снятии жестких ограничений и отставке правительства. Вместо этого в СИЗО вильнюсской полиции следователи начали допрашивать участников акции протеста у Сейма. Среди 26 задержанных есть и женщины.
Литовские власти не стесняются на обвинения сограждан – мол, это они решили расколоть общество и захватить власть. Откровенная спекуляция! Накануне люди вышли на улицы Вильнюса не свергать власть, а чтобы обозначить свою позицию и недовольство жесткими ограничениями. А вот по ходу событий выяснилось, что и других претензий у людей к правительству Литвы немало. Не желая слушать критику, на площадь у Сейма выпустили силовиков, а те применили слезоточивый газ и грубую силу. А на следующий день чиновники объявили сафари на тех, кто посмел выйти на улицу. И на этом вся показная демократия закончилась.
Но можно посмотреть на случившееся и под другим углом. Возможно, за яростным полицейским разгоном кто-то в Вильнюсе пытается скрыть досадное недоразумение. Во вторник во время кибератаки на МИД, где от разъяренной толпы прятался министр Ландсбергис, похитили десятки секретных документов. И чтобы не расписываться в халатности, литовским чиновникам буквально не жалко тумаков собственным мирным жителям.
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Официальный Вильнюс сражается с призраками демократии. Причем на всех фронтах – тут и жесткие разборки с мигрантами (вопреки политике ЕС), и избиение собственного...
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