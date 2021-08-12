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Избрали нового председателя и обсудили стратегию развития. Рассказываем об итогах ежегодного форума БРСМ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О роли молодых людей в жизни государства 12 августа говорили на съезде БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча в формате открытого диалога объединила 500 делегатов со всей страны. Участники подытожили работу объединения за последние три года, избрали нового председателя союза и обсудили стратегию развития.
Сами себя они называют «стоидейщиками». А их проекты уже давно стали брендом белорусской молодежной политики. «Властелин села», марафон «70» и «100 идей для Беларуси» – площадка, где смелые задумки креативных школьников и студентов помогают воплотить в жизнь. Разработки в промышленности, биотехнологиях и IT-сфере.
44-й съезд стал по-настоящему особенным для организации. На встрече определили стратегию развития на ближайшие пять лет. На протяжении последних шести месяцев в регионах республики проходило активное обсуждение стратегии развития организации среди молодежи, общественности и органов власти.
Александр Прохоров, второй секретарь ЦК ОО «БРСМ»:
БРСМ был и остается лидирующей организацией, которая ведет за собой новое поколение граждан. Это отметил и в приветственном слове Президент страны. Найти и раскрыть потенциал у молодежи, а главное, поддержать талант – вот один из главных принципов белорусской политики.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
И такой огромный человеческий ресурс нужно использовать грамотно. Перед руководством главной молодежной организации страны поставлен четкий ориентир – работать над реальными проектами, говорить с молодежью на одном языке. Слышать, понимать и направлять.
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Избрали нового председателя и обсудили стратегию развития. Рассказываем об итогах ежегодного форума БРСМ
Новости Беларуси. О роли молодых людей в жизни государства 12 августа говорили на съезде БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукьянов:...
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