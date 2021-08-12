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Разыграно пять комплектов наград. Как прошёл третий день соревнований по гребле в Заславле?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Заславле проходят Олимпийские дни молодежи по гребле на байдарках и каноэ, где участвуют сборные команды со всей Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В третий соревновательный день было разыграно пять комплектов наград.
У девушек в классе каноэ-двойка на дистанции 500 метров первыми финишировали Мария Ахраменко и Елизавета Очеретная из Гомельской области. В таком же классе, но на дистанции вдвое длиннее у парней впереди оказались Денис Ермоленко и Тимофей Климович из Минска. У юношей в четверке-каноэ на 500-метровке заехали первыми Андрей Володченко, Павел Харамецкий, Даниил Халявин и Эдуард Семижон. На байдарке-одиночке у девушек преуспела могилевчанка Виктория Нестеренко, а у парней – Данила Верещако.
Алексей Абалмасов, старший тренер юниорской команды по гребле на байдарке и каноэ:
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Новости Беларуси. В Заславле проходят Олимпийские дни молодежи по гребле на байдарках и каноэ, где участвуют сборные команды со всей Беларуси, сообщили в программе...
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