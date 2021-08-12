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«На это обращал внимание и Президент». В Минске обсудили перспективы развития региональной прессы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские эксперты в области политологии и аналитики провели в Минске диалоговую площадку с представителями региональных СМИ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На встречу приехали главные редакторы всех 23 изданий центрального региона. Вместе обсудили перспективы развития СМИ. Определили основные тенденции, поговорили о технической и технологической оснащенности редакций. Общение проходило в живом формате, поэтому возможность высказаться и задать вопрос была у всех.
Инна Ярчак, главный редактор газеты «Нарачанская зара» Мядельского района:
Александр Ильясевич, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Миноблисполкома:
Все теоретические наработки будут применены на практике. В будущем диалоговые площадки для региональных СМИ должны стать постоянными.
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Новости Беларуси. Белорусские эксперты в области политологии и аналитики провели в Минске диалоговую площадку с представителями региональных СМИ, сообщили в...
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