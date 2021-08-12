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В пункте пропуска под Гродно захватили заложников. Как прошли учения на белорусско-литовской границе

12.08.2021 23:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пресечение попытки провоза взрывчатки и прорыва границы, а также отработка действий при захвате заложника. На белорусско-литовской границе, в пункте упрощенного пропуска «Поречье», прошел финальный этап комплексного оперативно-тактического учения с Гродненской пограничной группой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пункте пропуска под Гродно захватили заложников. Как прошли учения на белорусско-литовской границе

Пограничники отработали сразу несколько возможных сценариев. По замыслу учения, легковые автомобили прибыли в пункт пропуска для выезда из Беларуси. В одной машине служебная собака обнаружила взрывчатое вещество. Водитель тут же пытается прорваться через границу в сопредельную страну. Пограничный наряд использует средства принудительной остановки машины. Тогда водитель, вооруженный пистолетом, захватывает заложника и выдвигает свои требования. Пассажиры других автомобилей начинают высказывать недовольство, завязывается конфликт.

В пункте пропуска под Гродно захватили заложников. Как прошли учения на белорусско-литовской границе

Убери собаку, что это такое?!

В пункте пропуска под Гродно захватили заложников. Как прошли учения на белорусско-литовской границе

В такой обостренной ситуации важны грамотные действия пограничных нарядов и таможни. Их и отработали на практике. На помощь прибыли резервы Гродненской пограничной группы, сотрудники Отдельной службы активных мероприятий органов пограничной службы, милиция, представители КГБ, спасатели и группа разминирования. В результате противоправные действия в пункте пропуска пресечены. Элементы таких ситуаций могут повториться и в жизни. Тем более сейчас, когда обстановку на границе накаляют западные соседи.

«Отработали реальные действия маневренной группы». Анатолий Лаппо о финальном этапе учений под Гродно

Оперативно-тактическое учение с Гродненской погрангруппой впервые длилось 10 дней и проходило в три этапа. Были призваны более 160 военнообязанных из резерва, которые восстановили свои профессиональные навыки, полученные при прохождении срочной службы.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Пресечение попытки провоза взрывчатки и прорыва границы, а также отработка действий при захвате заложника. На белорусско-литовской границе, в...
 
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