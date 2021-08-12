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Белорусских паралимпийцев проводили на Игры в Токио. В каких видах выступят наши спортсмены?

12.08.2021 23:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Торжественные проводы спортсменов на Паралимпийские игры в Токио состоялись 12 августа в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусских паралимпийцев проводили на Игры в Токио. В каких видах выступят наши спортсмены?

Соревнования стартуют 24 августа. Это самые престижные старты для спортсменов с инвалидностью. Покорять Олимп отправились 20 наших спортсменов, которые выступят в пяти видах спорта: легкая атлетика, плавание, дзюдо, пара-гребля, пара-каноэ, фехтование.

Белорусских паралимпийцев проводили на Игры в Токио. В каких видах выступят наши спортсмены?

Игорь Бокий, многократный чемпион Паралимпийских игр в плавании:
Подготовка шла довольно-таки долго, утомительно. Два года мы готовились к этим Паралимпийским играм в Токио. Уже настал момент подводиться к старту, уже меньше чем через неделю у нас будет выезд и въезд в Олимпийскую деревню. Надеюсь, что все ребята очень хорошо подготовлены, подвелись и покажут свои самые сильные результаты.

Белорусских паралимпийцев проводили на Игры в Токио. В каких видах выступят наши спортсмены?

Николай Шудейко, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси:
Я считаю, что в команде собрался хороший сплав опыта и талантливой перспективной молодежи, поэтому мы рассчитываем на успешное выступление. На предыдущих Играх мы завоевали 10 медалей (8 золотых, 2 бронзовые). Надеюсь, что сейчас у нас остались те ребята, которые приносили славу и ковали победу для нашей страны на предыдущих Играх. Они находятся в хорошей спортивной форме, должны выступить тоже достойно. На их рассчитываем в первую очередь, и подрастает талантливая молодежь.

Белорусские паралимпийцы всегда успешно представляли страну на главных стартах планеты. На летних Играх в Лондоне белорусы завоевали 10 медалей и заняли 25-е общекомандное место. В Рио-де-Жанейро – 19-е. Желаем успехов нашей команде и в этот раз.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Торжественные проводы спортсменов на Паралимпийские игры в Токио состоялись 12 августа в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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