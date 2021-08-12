|
Белорусских паралимпийцев проводили на Игры в Токио. В каких видах выступят наши спортсмены?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Торжественные проводы спортсменов на Паралимпийские игры в Токио состоялись 12 августа в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соревнования стартуют 24 августа. Это самые престижные старты для спортсменов с инвалидностью. Покорять Олимп отправились 20 наших спортсменов, которые выступят в пяти видах спорта: легкая атлетика, плавание, дзюдо, пара-гребля, пара-каноэ, фехтование.
Игорь Бокий, многократный чемпион Паралимпийских игр в плавании:
Николай Шудейко, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси:
Белорусские паралимпийцы всегда успешно представляли страну на главных стартах планеты. На летних Играх в Лондоне белорусы завоевали 10 медалей и заняли 25-е общекомандное место. В Рио-де-Жанейро – 19-е. Желаем успехов нашей команде и в этот раз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Торжественные проводы спортсменов на Паралимпийские игры в Токио состоялись 12 августа в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)