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«Мы уже наелись этого Евросоюза». Жители Литвы объяснили, почему они поддерживают Беларусь

12.08.2021 23:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Предлагаем послушать несколько мнений жителей Вильнюса относительно того, что они думают о Беларуси. Опрос записал беглый блогер Андрей Паук. На такой результат псевдожурналист, конечно, не рассчитывал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовцы поставили на место провокатора, подробно объяснив, по каким причинам они за Беларусь и чем им нравится наша политика. Также люди дали понять, что они устали от Евросоюза, который постоянно навязывает ЛГБТ-идеологию. В общем, беседа получилась интересной.

«Мы уже наелись этого Евросоюза». Жители Литвы объяснили, почему они поддерживают Беларусь

Я за Беларусь, вот так могу сказать.

«Мы уже наелись этого Евросоюза». Жители Литвы объяснили, почему они поддерживают Беларусь

Как вы его не любили бы, но он сделал из вас нацию.

«Мы уже наелись этого Евросоюза». Жители Литвы объяснили, почему они поддерживают Беларусь

Я антисоветчик.
Так Батька за совет.
Я знаю. Вот эта сторона мне не нравится. Но хозяйственная часть… Он не пошел по развалу экономики, шоковой терапии у него не было.

«Мы уже наелись этого Евросоюза». Жители Литвы объяснили, почему они поддерживают Беларусь

Мы экономические санкции сами во вред делаем, то есть ваш калий мы хотим заблокировать. Так это же наши деньги. Даже если Беларусь продает калий, допустим, в Китай, а через нас идет транзит, мы что, не разрешаем вам торговать? Мы сами деньги теряем.

«Мы уже наелись этого Евросоюза». Жители Литвы объяснили, почему они поддерживают Беларусь

Мы уже наелись этого Евросоюза, этих […] наелись, всяких меньшинств и так далее. Права меньшинств уже больше, чем наши права.

 
 
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Предлагаем послушать несколько мнений жителей Вильнюса относительно того, что они думают о Беларуси. Опрос записал беглый блогер Андрей Паук. На такой результат...
 
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