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Авиакомпания «Северсталь» будет летать в Минск

13.08.2021 06:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Российская авиакомпания «Северсталь» открывает регулярные рейсы Череповец — Минск — Череповец, сообщила пресс-служба Национального аэропорта Минск.

Авиакомпания «Северсталь» будет летать в Минск

Полеты будут выполняться с 9 сентября дважды в неделю по четвергам и воскресеньям на самолете Bombardier CRJ 200 вместимостью 50 пассажиров.

Вылет из Череповца в 9.00, прибытие в Минск в 10.30. Вылет из Минска в Череповец в 11.20, прилет в 12.50. Время в пути 1 час 30 минут.

«Открытие нового направления позволит реализовать туристический потенциал российского региона и Беларуси, а также использовать Национальный аэропорт как транзитную точку для дальнейшего путешествия», — отметила пресс-служба.

ООО «Авиапредприятие «Северсталь» является эксплуатантом аэропорта Череповец и выполняет внутренние и международные регулярные авиаперевозки, чартерные рейсы по России, странам СНГ и Европы. Аэропорт находится в 25 километрах от Череповца — крупного промышленного центра Вологодской области и всего Северо-Запада РФ. В парке воздушных судов самолеты RRJ-95B-100 (вместимостью 93 пассажира) и CRJ 200 (50 пассажиров).

 

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Теги: Минск
 
 
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Российская авиакомпания «Северсталь» открывает регулярные рейсы Череповец — Минск — Череповец, сообщила пресс-служба Национального аэропорта Минск.
 
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