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Правозащитники признали Алексея Кудина политзаключенны

13.08.2021 06:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще двух человек, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте spring96.org.

Правозащитники признали Алексея Кудина политзаключенны

В список политзаключенных, в частности, включен белорусский боец ММА, многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексей Кудин, который 11 августа 2021 года осужден судом Молодечненского района по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения) на два с половиной года лишения свободы в колонии.

Политзаключенным также признали Андрея Соколовского, который 2 августа 2021 года осужден по ч. 1 ст. 342 и ст. 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) на два года лишения свободы в колонии.

«Преследование указанных лиц носит политически мотивированный характер, а сами лица являются политическими заключенными», — говорится в совместном заявлении правозащитных организаций.

Документ подписали лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна»; Белорусский ПЕН-центр; РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет»; РОО «Правовая инициатива»; Белорусский документационный центр; Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова.

Таким образом, на 12 августа политзаключенным в Беларуси признан 631 человек.

 

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Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще двух человек, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте spring96.org.
 
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