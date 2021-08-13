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Экс-кандидат в президенты Дмитриев вышел на свободу

13.08.2021 06:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Экс-кандидат в президенты Дмитриев вышел на свободу
Фото: БелаПАН
Политик, один из руководителей общественной организации «Говори правду» Андрей Дмитриев вышел на свободу.

Эту информацию Naviny.by подтвердил руководитель штаба кандидата в президенты Андрея Дмитриева на президентских выборах 2020 года Сергей Возняк.

По его словам, Дмитриев вышел на свободу после допроса. Кто проводил следственные действия, наш собеседник не знает. Он лишь подчеркнул, что политик находится в данный момент на свободе.

Позже о том, что с ним произошло, политик сам рассказал в стриме на своем YouTube-канале.

Подробности он сообщить не смог, так как с него взяли подписку о неразглашении. Дмитриев лишь отметил, что «список статей огромный».

«До последнего считал, что сейчас поеду, как Лещеня (экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, которого задержали 11 августа — Прим. Zerkalo.io), на Окрестина. Будем вместе с ним обсуждать его дипломатическое прошлое. Но в конце взяли с меня подписку о неразглашении, определили мой статус в уголовном деле и сказали: «Идите». Такой день. У меня ни техники, ни телефонов, ни компьютера», — рассказал Дмитриев.


Политик сообщил, что после случившегося уезжать из страны не планирует, подписку о невыезде у него не брали.
 
 
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