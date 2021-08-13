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Экс-кандидат в президенты Дмитриев вышел на свободу
Источник материала: UDF
Фото: БелаПАН
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По его словам, Дмитриев вышел на свободу после допроса. Кто проводил следственные действия, наш собеседник не знает. Он лишь подчеркнул, что политик находится в данный момент на свободе.
Позже о том, что с ним произошло, политик сам рассказал в стриме на своем YouTube-канале.
Подробности он сообщить не смог, так как с него взяли подписку о неразглашении. Дмитриев лишь отметил, что «список статей огромный».
«До последнего считал, что сейчас поеду, как Лещеня (экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, которого задержали 11 августа — Прим. Zerkalo.io), на Окрестина. Будем вместе с ним обсуждать его дипломатическое прошлое. Но в конце взяли с меня подписку о неразглашении, определили мой статус в уголовном деле и сказали: «Идите». Такой день. У меня ни техники, ни телефонов, ни компьютера», — рассказал Дмитриев.
Политик сообщил, что после случившегося уезжать из страны не планирует, подписку о невыезде у него не брали.
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Политика допросили в СК.
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