Источник материала: UDF

Фото: s13.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гродненская епархия поменяла в соцсетях свой герб: бчб-ленту заменили на фиолетовую Официально представители Гродненской епархии БПЦ не комментировали изменения.

10 августа, на официальных страницах епархии в социальных сетях, поменялись логотипы. Если раньше на эмблеме вверху была бело-красно-белая лента, то теперь она фиолетовая. Внимание на это обратил православный священник— На тему ревизии церковных символов и Архиерейских убранств печально шутили, но ведь оно и пошло по этому пути, — написал он у себя вОфициально представители Гродненской епархии БПЦ не комментировали изменения.