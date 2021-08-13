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Гродненская епархия поменяла в соцсетях свой герб: бчб-ленту заменили на фиолетовую

13.08.2021 06:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Гродненская епархия Белорусской православной церкви сменила в социальных сетях свой герб. Там, где была бело-красно-белая лента, теперь фиолетовая.

Гродненская епархия поменяла в соцсетях свой герб: бчб-ленту заменили на фиолетовую

Фото: s13.by

10 августа, на официальных страницах епархии в социальных сетях, поменялись логотипы. Если раньше на эмблеме вверху была бело-красно-белая лента, то теперь она фиолетовая. Внимание на это обратил православный священник Александр Шрамко.

— На тему ревизии церковных символов и Архиерейских убранств печально шутили, но ведь оно и пошло по этому пути, — написал он у себя в Facebook.

Официально представители Гродненской епархии БПЦ не комментировали изменения.
 
 
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Официально представители Гродненской епархии БПЦ не комментировали изменения.
 
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