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Гродненская епархия поменяла в соцсетях свой герб: бчб-ленту заменили на фиолетовую
Источник материала: UDFГродненская епархия Белорусской православной церкви сменила в социальных сетях свой герб. Там, где была бело-красно-белая лента, теперь фиолетовая.
Фото: s13.by
10 августа, на официальных страницах епархии в социальных сетях, поменялись логотипы. Если раньше на эмблеме вверху была бело-красно-белая лента, то теперь она фиолетовая. Внимание на это обратил православный священник Александр Шрамко.
— На тему ревизии церковных символов и Архиерейских убранств печально шутили, но ведь оно и пошло по этому пути, — написал он у себя в
Официально представители Гродненской епархии БПЦ не комментировали изменения.
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Официально представители Гродненской епархии БПЦ не комментировали изменения.
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