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Фото: ТАСС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Взрыв в пассажирском автобусе в Воронеже. Подробности Обломки автобуса исследуют на предмет оставшихся на них взрывчатых веществ.

Пострадали, по последним данным, восемнадцать человек. Одна из пострадавших скончалась в реанимации - сообщается, что взрывной волной ей оторвало ноги. Ещё три человека находятся в тяжёлом состоянии.На место происшествия прибыли сотрудники ФСБ и эксперты-криминалисты. Обломки автобуса исследуют на предмет оставшихся на них взрывчатых веществ.По первоначальным сообщениям, причиной взрыва стало газовое оборудование. Якобы в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше, из него произошла утечка.Однако представитель перевозчика заявил РИА Новости, что весь транспорт компании работает на дизельном топливе, а автобус взорвался на остановке, когда в него садились люди.Издание Baza также утверждает, что автобус был оснащён дизельным двигателем и газового оборудования в нём не было.На кадрах взрыва, опубликованных изданием, не видно никаких баллонов, которые были бы установлены на крыше транспортного средства.Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела и о том, что в Воронеж направлены специалисты из Москвы.Официально о каких-либо версиях не сообщается. Дело возбуждено по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Губернатор Воронежской областисказал, что с 13 августа водители общественного транспорта будут просить пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы. Эти слова косвенно могут свидетельствовать, что рассматривается и версия теракта.