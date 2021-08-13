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Взрыв в пассажирском автобусе в Воронеже. Подробности

13.08.2021 06:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Взрыв в пассажирском автобусе в Воронеже. Подробности
Фото: ТАСС
В Воронеже в городском рейсовом автобусе вечером в четверг произошёл взрыв.

Пострадали, по последним данным, восемнадцать человек. Одна из пострадавших скончалась в реанимации - сообщается, что взрывной волной ей оторвало ноги. Ещё три человека находятся в тяжёлом состоянии.

На место происшествия прибыли сотрудники ФСБ и эксперты-криминалисты. Обломки автобуса исследуют на предмет оставшихся на них взрывчатых веществ.

По первоначальным сообщениям, причиной взрыва стало газовое оборудование. Якобы в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше, из него произошла утечка.

Однако представитель перевозчика заявил РИА Новости, что весь транспорт компании работает на дизельном топливе, а автобус взорвался на остановке, когда в него садились люди.

Издание Baza также утверждает, что автобус был оснащён дизельным двигателем и газового оборудования в нём не было.

На кадрах взрыва, опубликованных изданием, не видно никаких баллонов, которые были бы установлены на крыше транспортного средства.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела и о том, что в Воронеж направлены специалисты из Москвы.

Официально о каких-либо версиях не сообщается. Дело возбуждено по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сказал, что с 13 августа водители общественного транспорта будут просить пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы. Эти слова косвенно могут свидетельствовать, что рассматривается и версия теракта.
 
 
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Обломки автобуса исследуют на предмет оставшихся на них взрывчатых веществ.
 
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