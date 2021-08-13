Источник материала: UDF



Фото: freepik

Что нужно сделать 13 августа, традиции

На Евдокимово заговенье запрещено делать следующее:

Важные приметы 13 августа

Именины 13 августа празднуют:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 13 августа: что строго запрещено делать накануне Маковея, у кого день ангела Паутина летает - жаркие дни продлятся еще долго.

Что строго запрещается делать в день накануне Медового Спаса (Маковея), важные традиции, приметы, обряды, что нужно сделать обязательно, и кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале.В этот день обязательно нужно поработать с землей. Считается, что она отблагодарит вас богатым урожаем в следующем году.Одной из традиций является приготовление блюд из репы. Ее ели сырой, варили, жарили, делали из нее начинку для пирогов, настаивали на овоще квас и даже готовили кашу.13 августа готовились к двухнедельному посту. Составляли меню, продумывали рацион. Сам Успенский пост хотя и приравнивают по строгости к Великому - без мяса, рыбы, яиц, "молочки", он более богатый. Ведь летом меню можно разнообразить свежими фруктами, овощами, которые в это время в изобилии.отправляться в путешествие или командировку;кричать и ругаться в доме, ссориться и выяснять отношения в семье;убивать животных - даже насекомых;нарушать данные обещания;выбрасывать остатки со стола;брать или одалживать что-либо у незнакомых людей.Если предрассветный туман быстро рассеивается, жди ясную хорошую погоду.Дует ветер - зима будет снежной.Над лесом стелится густой белый туман - пришло время собирать грибы.Паутина летает - жаркие дни продлятся еще долго.Особенно осторожными нужно быть на перекрестках, чтобы не пострадать от сглаза.Антон, Анна, Василий, Арсений, Владимир, Елизавета, Константин, Иван, Николай, Максим, Юрий, Степан, Сергей. Обязательно поздравьте родных и друзей с таким именем!