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Праздник 13 августа: что строго запрещено делать накануне Маковея, у кого день ангела
Источник материала: UDF
Фото: freepik
Что строго запрещается делать в день накануне Медового Спаса (Маковея), важные традиции, приметы, обряды, что нужно сделать обязательно, и кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в нашем материале.
Что нужно сделать 13 августа, традиции
В этот день обязательно нужно поработать с землей. Считается, что она отблагодарит вас богатым урожаем в следующем году.
Одной из традиций является приготовление блюд из репы. Ее ели сырой, варили, жарили, делали из нее начинку для пирогов, настаивали на овоще квас и даже готовили кашу.
13 августа готовились к двухнедельному посту. Составляли меню, продумывали рацион. Сам Успенский пост хотя и приравнивают по строгости к Великому - без мяса, рыбы, яиц, "молочки", он более богатый. Ведь летом меню можно разнообразить свежими фруктами, овощами, которые в это время в изобилии.
На Евдокимово заговенье запрещено делать следующее:
отправляться в путешествие или командировку;
кричать и ругаться в доме, ссориться и выяснять отношения в семье;
убивать животных - даже насекомых;
нарушать данные обещания;
выбрасывать остатки со стола;
брать или одалживать что-либо у незнакомых людей.
Важные приметы 13 августа
Если предрассветный туман быстро рассеивается, жди ясную хорошую погоду.
Дует ветер - зима будет снежной.
Над лесом стелится густой белый туман - пришло время собирать грибы.
Паутина летает - жаркие дни продлятся еще долго.
Особенно осторожными нужно быть на перекрестках, чтобы не пострадать от сглаза.
Именины 13 августа празднуют:
Антон, Анна, Василий, Арсений, Владимир, Елизавета, Константин, Иван, Николай, Максим, Юрий, Степан, Сергей. Обязательно поздравьте родных и друзей с таким именем!
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Паутина летает - жаркие дни продлятся еще долго.
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