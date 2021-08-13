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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эти знаки Зодиака постигнут неудачи в пятницу 13-го: лучше не выходите из дому! Телец будет целый день раздражаться по мелочам.

Об этом пишетТелец будет целый день раздражаться по мелочам. Крупные проблемы тоже могут возникнуть, но их вы примете стоически. Астрологи говорят, что сегодня Телец способен дать волю чувствам, пойти в разнос, но результатом станут только подпорченные нервы - себе и окружающим.Деве вряд ли удастся избежать путаницы, связанной с деньгами. Возможно, она незаметно превысила свой бюджет, сделала не ту покупку или же существует неясность с ее счетом в банке. Чего не надо делать точно, так это пытаться завтра исправить ситуацию - сделаете только хуже.Скорпиону сегодня не стоит даже браться за дела, в которых он не чувствует уверенности в своих силах. А таких дел, к сожалению, будет большинство. День не подходит для решения сложных задач и тем более запуска новых проектов. Вы просто не сможете ориентироваться в быстро меняющейся обстановке.