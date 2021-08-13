ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эти знаки Зодиака постигнут неудачи в пятницу 13-го: лучше не выходите из дому!

13.08.2021 06:37 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Эти знаки Зодиака постигнут неудачи в пятницу 13-го: лучше не выходите из дому!
Фото: freepik
Гороскоп на пятницу 13 августа подскажет, каким знакам Зодиака следует быть осторожнее в этот день, чтобы с ними не произошло что-либо плохое. Астрологи советуют им не браться за важные задачи, а еще лучше - отсидеться дома.

Об этом пишет 1001goroskop.

Телец


Телец будет целый день раздражаться по мелочам. Крупные проблемы тоже могут возникнуть, но их вы примете стоически. Астрологи говорят, что сегодня Телец способен дать волю чувствам, пойти в разнос, но результатом станут только подпорченные нервы - себе и окружающим.


Дева


Деве вряд ли удастся избежать путаницы, связанной с деньгами. Возможно, она незаметно превысила свой бюджет, сделала не ту покупку или же существует неясность с ее счетом в банке. Чего не надо делать точно, так это пытаться завтра исправить ситуацию - сделаете только хуже.

Скорпион


Скорпиону сегодня не стоит даже браться за дела, в которых он не чувствует уверенности в своих силах. А таких дел, к сожалению, будет большинство. День не подходит для решения сложных задач и тем более запуска новых проектов. Вы просто не сможете ориентироваться в быстро меняющейся обстановке.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Взрыв в пассажирском автобусе в Воронеже. Подробности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by