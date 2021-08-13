Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Я ж подготовился. Ты думаешь, я не готовлюсь. Ты же слышал, как Косинец матом ругается? Одни матерные слова. Это ж мне термины нужно было выучить».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко прервал доклад своего помощника и попросил «не ругаться матом» «Ты же слышал, как Косинец матом ругается? Одни матерные слова», - сказал он.

Белорусский правитель побывал 12 августа на предприятии «Белвитунифарм». В ходе рассказа о планах по производству отечественной вакцины от COVID-19, он прервал докладчика, чтобы уточнить, является ли российская вакцина инактивированной. В ответ последовали объяснения, полные медицинских терминов.Поэтомуобратился с шуточной просьбой «не ругаться матом»: