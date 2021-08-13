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Лукашенко прервал доклад своего помощника и попросил «не ругаться матом»
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
Белорусский правитель побывал 12 августа на предприятии «Белвитунифарм». В ходе рассказа о планах по производству отечественной вакцины от COVID-19, он прервал докладчика, чтобы уточнить, является ли российская вакцина инактивированной. В ответ последовали объяснения, полные медицинских терминов.
Поэтому Александр Лукашенко обратился с шуточной просьбой «не ругаться матом»:
«Я ж подготовился. Ты думаешь, я не готовлюсь. Ты же слышал, как Косинец матом ругается? Одни матерные слова. Это ж мне термины нужно было выучить».
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«Ты же слышал, как Косинец матом ругается? Одни матерные слова», - сказал он.
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