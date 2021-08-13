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Лукашенко прервал доклад своего помощника и попросил «не ругаться матом»

13.08.2021 06:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко прервал доклад своего помощника и попросил «не ругаться матом»
Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко прервал доклад о вакцине и попросил Александра Косинца «не ругаться матом».

Белорусский правитель побывал 12 августа на предприятии «Белвитунифарм». В ходе рассказа о планах по производству отечественной вакцины от COVID-19, он прервал докладчика, чтобы уточнить, является ли российская вакцина инактивированной. В ответ последовали объяснения, полные медицинских терминов.

Поэтому Александр Лукашенко обратился с шуточной просьбой «не ругаться матом»:

«Я ж подготовился. Ты думаешь, я не готовлюсь. Ты же слышал, как Косинец матом ругается? Одни матерные слова. Это ж мне термины нужно было выучить».
 
 
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«Ты же слышал, как Косинец матом ругается? Одни матерные слова», - сказал он.
 
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