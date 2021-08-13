|
В Минске прошел съезд Белорусского республиканского союза молодежи
13.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня в Минске прошел съезд Белорусского республиканского союза молодежи. В столицу приехали полторы тысячи делегатов. Это школьники, студенты, молодые специалисты. Об этом сообщает «МИР 24».
На форуме наметили стратегию развития на следующие четыре года. Основной упор на трудоустройство молодежи, в том числе на развитие студенческих отрядов, патриотическое воспитание и поддержку одаренных ребят.
Кроме того, на съезде избрали нового лидера молодежной организации. Им стал Александр Лукьянов. Ранее он занимал должность начальника отдела Научно-исследовательского института пожарной безопасности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столицу приехали полторы тысячи делегатов. Это школьники, студенты и молодые специалисты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)