Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в Минске прошел съезд Белорусского республиканского союза молодежи. В столицу приехали полторы тысячи делегатов. Это школьники, студенты, молодые специалисты. Об этом сообщает «МИР 24».

На форуме наметили стратегию развития на следующие четыре года. Основной упор на трудоустройство молодежи, в том числе на развитие студенческих отрядов, патриотическое воспитание и поддержку одаренных ребят.

«Живо, интересно, с предложениями, неформально – самое главное. Подход такой: главное – это не количество мероприятий молодежных, а их качество. Чтобы они доходили до каждого человека, чтобы люди тянулись в ряды БРСМ, чтобы находили там поддержку, чтобы реализовывали свои инициативы, и мы находили новых талантливых ребят», – заявил Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси.

Кроме того, на съезде избрали нового лидера молодежной организации. Им стал Александр Лукьянов. Ранее он занимал должность начальника отдела Научно-исследовательского института пожарной безопасности.