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Сергей Чалый. Кадр из видео

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чалый назвал главный страх Лукашенко Он пытался играть роль человека-фаталиста.

— Очень интересно было увидеть прямое подтверждение, из его же уст, его самого главного страха: «Они меня хотят в международный трибунал, они меня хотят в Гаагу!»напомнил, что об этом Лукашенко с явным страхом говорил еще в мае. Теперь же он пытался выглядеть иначе:— Сейчас он пытался играть роль человека-фаталиста. Мол, мне уже как бы все равно. Я свою жизнь уже прожил и что мужик должен сделать сделал. Расстреляют не расстреляют, Гаага не Гаага, санкции не санкции…Но при этом он надеется, что не все еще потеряно, что в угол его еще не загнали. И он не разделит участь Каддафи и Хусейна.