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«Норвегия присоединилась ко всем санкциям ЕС, и мы надеемся, что это поможет оказывать давление на режим», – заявила Сёрейде.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Норвегия призвала белорусские власти провести свободные выборы Осло приложит все усилия, чтобы тема Беларуси оставалась в международной повестке.

На встречезаявила, что Норвегия призываетостановить насилие, провести свободные выборы, освободить политзаключенных и дать дорогу оппозиции и свободе выражения.По словам главы норвежского МИД, Осло приложит все усилия, чтобы тема Беларуси оставалась в международной повестке, и будет поддерживать демократические силы в стране.находится с визитом в Норвегии 12-13 августа. На завтра запланирована встреча с исполнительным директором Yara