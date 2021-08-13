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Норвегия призвала белорусские власти провести свободные выборы

13.08.2021 07:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Норвегия призвала белорусские власти провести свободные выборы
Иллюстративное фото
Светлана Тихановская в ходе визита в Осло встретилась с министром иностранных дел Норвегии Эриксен Сёрейде, сообщает МИД Норвегии.

На встрече Эриксен Сёрейде заявила, что Норвегия призывает Александра Лукашенко остановить насилие, провести свободные выборы, освободить политзаключенных и дать дорогу оппозиции и свободе выражения.

По словам главы норвежского МИД, Осло приложит все усилия, чтобы тема Беларуси оставалась в международной повестке, и будет поддерживать демократические силы в стране.

«Норвегия присоединилась ко всем санкциям ЕС, и мы надеемся, что это поможет оказывать давление на режим», – заявила Сёрейде.


Светлана Тихановская находится с визитом в Норвегии 12-13 августа. На завтра запланирована встреча с исполнительным директором Yara Свеном Торе Холзетером.
 
 
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Осло приложит все усилия, чтобы тема Беларуси оставалась в международной повестке.
 
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