«Блокада может привести к восстанию»: чем санкции по калию грозят Лукашенко

Источник материала: UDF



Валерий Шарифулин/ТАСС

«Газета.Ru»

«Удобрения перестанут перемещаться через Литву»

«Я могу твердо заявить, что с декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут перемещаться через Литву», — сказал Скуодис.

Поводом стали как «многолетние действия белорусских властей, направленные на подавление демократии, прав человека и основных свобод», так и конкретные репрессии, развернутые за последний год. Все это в администрации президента США рассматривают как угрозу их национальной безопасности и внешней политики.

Что это значит для Минска?

«Это предприятие приносит $2,5 млрд в год, а 90% всей продукции «Беларуськалия» сейчас едет через Литву», — говорит «Газете.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

«Так что это очень болезненно для них. Теоретически Беларусь может продавать еще через Украину, но она, скорее всего, тоже закроет эту возможность. Так что все это даст эффект примерно через полгода», — считает эксперт.

«Не стоит забывать, что американские санкции имеют особенность, что они могут коснуться тех, кто сотрудничает с компаниями, попавшими под их санкции. Как минимум, Украина явно повторит действия Литвы», — говорит экономист «Газете.Ru».

«Это очень большая проблема для калийной отрасли Беларуси, потому что ее покупатели будут отказываться от их ее товаров. Например, норвежская компания-посредник Yara уже на днях будет принимать решение о дальнейшем сотрудничестве с «Беларуськалием», — сообщил специалист изданию.

Россия как единственная надежда

«Но там нужно будет учитывать возможности по выгрузке, ведь калийные удобрения — сложный товар, там надо учитывать фактор осадков и прочее. И раньше, когда калийные удобрения стоили по $1 тыс. за тонну, можно было не особо считать издержки на транспортировку, а сейчас важен каждый доллар», — объясняет политолог.

«И главное — я сильно сомневаюсь, что кто-то из российских компаний будет готов помогать попавшим под американские санкции, так как можно самим угодить в черный список. Полностью же продавать белорусский калий как российский невозможно. Так что это полная блокада, грозящая даже восстанием в Солигорске, где «Беларуськалий» — градообразующее предприятие. Теоретически оно даже может быть остановлено, что очень дорого. Но, видимо, там уже не принимают новых работников», — говорит белорусский политолог.

«Он просто уверен, что Москва все будет компенсировать. И здесь проблема, что у нас реальной интеграции нет, у нас даже нет ни одной совместной корпорации. Если она начнется, то смысл компенсировать появится. Но пока же Лукашенко получает деньги просто так», — уверен эксперт.

Литва тоже пострадает

«Она дорабатывает до конца декабря существующие контракты, а дальше, конечно, рассчитывает на помощь Евросоюза. И обратите внимание, что предыдущий пакет санкций был очень условным. По нему сектор белорусских калийных поставок и продаж полностью не закрывался, и это было специально сделано для Литвы. Так она выиграла время, чтобы избежать больших убытков», — объясняет логику введения ограничений политолог.

«Литва стала заложником своей политики и риторики о плохом Лукашенко. А ведь для нее это был хороший бизнес. При этом американцами может быть дана отсрочка в теории больше, чем на полгода», — считает эксперт, апеллируя к опыту санкций по Ирану.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Блокада может привести к восстанию»: чем санкции по калию грозят Лукашенко В декабре Литва прекратит транзит белорусских калийных удобрений.