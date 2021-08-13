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Депутат призвал россиян кланяться, поскольку власть – от бога
Источник материала: UDF
Коллаж: bloknot.ru
Выступая перед ветеранами, Владимир Кожанов также заявил, что нельзя ссориться с властью и что-то ей доказывать, поскольку она – от бога. После этого присутствовавшие на встрече спросили у депутата, что полезного он сделал на своём посту. Кожанов не смог толком ответить на этот вопрос, сказав лишь, что "не показывал фокусов".
Позже помощница депутата дала комментарий СМИ, заявив, что слова Кожанова "были вырваны из контекста" и что "данный скандал является предвыборной провокацией, которую проплатили конкуренты".
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Позже помощница депутата дала комментарий СМИ.
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