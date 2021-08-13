Источник материала: UDF



Фото: reform.by

ТАСС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Премьер Словакии пригрозил Беларуси новыми санкциями после задержание экс-посла Лещени Словакия вместе с партнерами в ЕС не перестанет усиливать давление на белорусские власти/

— Словакия вместе с партнерами в Евросоюзе не перестанет усиливать давление [на белорусские власти], чтобы граждане Беларуси получили перспективу жить в безопасной, демократической и свободной стране. Мы готовы к дальнейшим санкциям [против белорусских властей], — отметил премьер, чьи слова приводит отдел печати и информации аппарата правительства республики. — Задержание бывшего белорусского посла в Словакии Игоря Лещени, произошедшее почти через год после его ухода с данного поста, является дальнейшим доказательством немилосердности [политического режима] по отношению к своим гражданам.призвалнемедленно освободить всех политических заключенных. Белорусский политический режим он назвал незаконным, а результаты прошлогодних президентских выборов сфальсифицированными., напомним, задержали в среду, 11 августа, у него дома прошел обыск. Сейчас экс-посол находится на Окрестина. Как сообщила в четверг официальный представитель УСК по Минску, экс-посол задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков в Минске.