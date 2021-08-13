Бывшему послу Азербайджана в Беларуси запретили въезд в Россию на 50 лет

Аналогичное решение принято в отношении гражданина Республики Казахстан Куата Ахметова.





Российское МВД назвало это «работой по ограничению въезда в страну иностранных граждан, которые публично выражают пренебрежительное отношение к русскому языку, жителям России и соотечественникам, проживающим за рубежом, а также в агрессивной форме высказывают оскорбления в их адрес».





Поводом для решения стало видеообращение к Владимиру Жириновскому, которое Вагабзаде записал 10 августа. Он пояснил, что его оскорбили слова политика о роли России в становлении государственности Азербайджана. «Володь, слушай, жирная свинья, старый осел. Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация», — сказал экс-посол.





Он добавил, что в советские времена успел исполнить свой «оккупационный долг» в Афганистане и рассказал, как азербайджанцы «умирают с голоду» ради русских. В ответ на это Жириновский потребовал возбудить против Вагабзаде уголовное дело и назвал суждения бывшего дипломата средневековыми.





Напомним, Исфандияр Вагабзаде около 6 лет был чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Беларуси. Его дипломатическая миссия завершилась в декабре 2016 года.





Прощаясь с Александром Лукашенко, посол сказал, что во время дипломатической миссии большое внимание в том числе уделял развитию беларусско-азербайджанских культурных связей. В частности, занимался переводами произведений беларусских классиков, чтобы ближе познакомить азербайджанцев с беларусской литературой и культурой.