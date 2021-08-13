Oops! Адвокат написала статью, что адвокатам не надо высовываться. На следующий день ее лишили лицензии

публикация «программного» заявления и даже заступничество председателя Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктора Чайчица, отмечает Наша нива. Но ситуация с Корпушонок имеет трагикомический характер: ей не помогла«программного» заявления и даже заступничество председателя Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктора Чайчица, отмечает





10 августа на сайте и в социальных сетях коллегии адвокатов появился большой текст за подписью адвоката Ольги Корпушонок. В нем Ольга делилась мыслями о профессии. Мысли полностью совпадали с позицией, которую давно продвигает непосредственно коллегия: адвокатам не стоит высовываться.





«Дело адвоката и его путь — оказывать законную юридическую помощь тем, кто в ней нуждается. Не пустословить в средствах массовой информации, не обещать несбыточное, а быть для них профессиональным юристом, обладающим всеми нужными знаниями, — поучительно пишет Корпушонок. — Особенно важно это в настоящее непростое время. Время, когда информация часто ложная, проблемы всегда имеют две стороны и нельзя разделить все на условные черное и белое.





К сожалению, в наш век цифровых технологий и при наличии возможности в одно мгновение и одним словом создать вокруг себя информационный шум некоторые члены адвокатского сообщества пытаются ухватиться за такие возможности и подменяют свой профессиональный долг желанием выделиться среди коллег.





Я считаю, что такие действия недопустимы и противоречат адвокатской этике.





В последний год жизнь в стране ощутимо политизировалась, и некоторые адвокаты стали подвергать сомнению принцип «адвокаты вне политики». Стало модно критиковать государственные органы в целом. Зачастую такая критика носит общий и бездоказательный характер, что в профессиональной деятельности адвоката недопустимо. При этом слышатся упреки в конформизме и отсутствии смелости в адрес тех адвокатов, кто этого не делает».





В Фейсбуке председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц оставил под этим текстом восторженный комментарий: «Правильные слова: о профессии и о жизни, спасибо большое!!!»





Это было 10 августа. А уже 11 августа комиссия Минюста лишила Корпушонок лицензии. Причем, на заседании Чайчиц защищал Ольгу — но и это не помогло, утверждает бывший адвокат Сергей Зикрацкий:





«Виктор Чайчиц всегда отличался тем, что призывал не выносить в паблик обсуждение наболевших вопросов и был сторонник того, что многие вопросы нужно решать тихо и индивидуально. В связи с этим у многих адвокатов было убеждение, что Виктор Иванович может «решать вопросы» и защищать адвокатов.





До вчерашнего дня значительная часть адвокатов думала, что исключенные адвокаты сами виноваты в том, что их исключили — были слишком публичными, много высказывались, не пытались договориться с руководством БРКА. Они думали, что если сидеть спокойно, не высказываться, то руководство БРКА и лично Чайчиц обязательно поможет, и они смогут пройти аттестацию.





В этой связи появление за день до аттестации «покаянного листа» одного из адвокатов, вызванного на аттестацию, выглядело как вполне объяснимое явление. Очевидно, что это было условием для успешного прохождения аттестации. И мы знаем, что Виктор Чайчиц пытался защищать этого адвоката на заседании квалификационной комиссии. Да-да-да, он пытался защищать только одного из трех адвокатов.





Но результат известен — все три адвоката, в том числе и тот, которого так активно пытался защитить Чайчиц, не прошли аттестацию. Защита со стороны Чайчицы не помогла. К сожалению для адвоката, но к счастью для всей адвокатуры.





Почему к счастью? Да потому что сейчас каждый адвокат понимает, что Виктор Чайчиц не является авторитетом ни среди адвокатов, ни среди государственных органов. Его никто и нигде не слушает. И он никому и никак не может помочь».





«Наша Нива» попыталась связаться с Ольгой Корпушонок, но она не ответила на сообщения.