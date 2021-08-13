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Премьер Словакии заявил о готовности к новым санкциям против режима в Минске

13.08.2021 08:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Словакия готова поддержать введение Евросоюзом новых санкций против режима Лукашенко.

Об этом заявил в четверг вечером премьер Словакии Эдуард Хегер, реагируя на задержание в Минске экс-посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени.

"Словакия вместе с партнерами в Евросоюзе не перестанет усиливать давление, чтобы граждане Беларуси получили перспективу жить в безопасной, демократической и свободной стране. Мы готовы к дальнейшим санкциям, - отметил премьер, чьи слова приводит отдел печати и информации аппарата правительства республики. - Задержание бывшего белорусского посла в Словакии Игоря Лещени, произошедшее почти через год после его ухода с данного поста, является дальнейшим доказательством немилосердности по отношению к своим гражданам".

Хегер призвал Лукашенко немедленно освободить всех политических заключенных. Белорусский политический режим он считает незаконным, так как результаты прошлогодних президентских выборов в этой стране были сфальсифицированы, передает ТАСС.

Официальный представитель управления Следственного комитета (УСК) по Минску Екатерина Гарлинская в четверг заявила, что Лещеня был задержан правоохранительными органами в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков.

После президентских выборов, состоявшихся 9 августа прошлого года, и последовавших затем протестов Лещеня осудил жесткие действия силовиков в отношении участников протестов. По решению Лукашенко он был лишен дипломатического ранга "в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу".

 
Теги: Минск
 
 
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Словакия готова поддержать введение Евросоюзом новых санкций против режима Лукашенко.
 
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