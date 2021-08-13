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Власти Афганистана подтвердили захват талибами Кандагара

13.08.2021 08:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Афганские власти подтвердили, что боевики террористического движения "Талибан" захватили Кандагар на юге Афганистана - второй по численности населения город страны (свыше 491 тысячи человек).

Таким образом, после недельного наступления талибы контролируют центры уже 12 провинций, передает DW.

По словам официальных лиц, Кандагар перешел в руки боевиков вечером 12 августа. При этом, по данным источников AP, ряду находившихся в городе правительственных чиновников и их окружению удалось добраться до Международного аэропорта Кандагара и покинуть город по воздуху.

Между тем, на встрече по мирному урегулированию в столице Катара переговорщики от правительства Афганистана предложили представителям талибам разделить власть в стране в обмен на прекращение боевых действий, указывает агентство AFP, цитируя правительственные источники. Прогресса в диалоге в Дохе, однако, зафиксировано не было.

В совместном заявлении, в частности, подчеркивалось, что стороны должны как можно скорее достичь политического соглашения и всеобъемлющего прекращения огня. В переговорах приняли участие представители правительства в Кабуле, США и ЕС, а также исламистов.

Тем временем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал правительство Афганистана достичь всеобъемлющего соглашения с "Талибаном".

Боррель также заявил, что исламисты должны немедленно отказаться от насилия и возобновить предметные переговоры. Если боевики возьмут власть силой и провозгласят свое государство на территории Афганистана, их ждет изоляция, они не получат признания и не смогут рассчитывать на международную поддержку, указал он.

 
 
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Афганские власти подтвердили, что боевики террористического движения "Талибан" захватили Кандагар на юге Афганистана - второй по численности населения город...
 
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