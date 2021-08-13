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«Пул первого» показал показал «синепалого» Лукашенко
Источник материала: UDF
Лукашенко в Витебской области сделали подарок, который он испытал на себе. Фото: кадр из видео Пул Первого
12 августа Александр Лукашенко посетил фармпредприятие «БелВитунифарм» в агрогородке Должа Витебского района. Это ведущее предприятие ветеринарной медицины, где производят более 150 наименований сывороток, вирусных и бактериальных вакцин и других ветпрепаратов. Продукция «БелВитунифарма» закрывает практически половину потребностей Беларуси в ветеринарных препаратах, пишет
Директор ОАО «БелВитунифарм» Сергей Большаков ознакомил президента с положением дел на предприятии, рассказал о перспективах и подарил «чемодан ветеринара» от «БелВитунифарма», особенно выделив один из находящихся там препаратов – спрей от ожогов и порезов. Лукашенко брызнул на свою руку из баллончика. Оказалось, что препарат содержит пищевой краситель, и пальцы президента окрасились в синий цвет.
Телеграм-канал пресс-службы правителя опубликовал видео, на котором Сергей Большаков рассказывает о преимуществах спрея и объясняет, что краситель на коже не будет держаться долго.
- Оно пройдет! – заверяет директор президента.
- Главное, чтобы, пока вернусь в Минск, прошло, - отвечает тот.
Стоит отметить, что оппоненты Лукашенко часто называют его «синепалым», после того, как накануне выборов 2020 года он завил, что не будет «синими пальцами» держаться за президентское кресло.
«Поверьте, это не совсем мягкое кресло», - сказал он.
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Правителю подарили подарок, от которого его пальцы стали синими.
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