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Гражданский форум ЕС-Россия призвал Москву прекратить поддержку Лукашенко

13.08.2021 08:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

России следует перестать оказывать любую поддержку "бесчеловечному режиму" правящего в Беларуси Александра Лукашенко.

С таким заявлением правление Гражданского форума ЕС-Россия выступило в четверг, 12 августа, передает DW.

"Угрозы, запугивания и подавление инакомыслия на государственном уровне не допустимы в центре Европы, и те, кто поддерживают эти методы, встают на сторону преступника", - отмечается в документе.

Представители форума особо выделили недопустимость выдачи Москвой Минску белорусов, "подвергающихся преследованиям" на родине.

Давление на несогласных с позицией официального Минска "достигло нового уровня насилия", с ним столкнулись правозащитники, лидеры гражданского общества, адвокаты и журналисты, говорится в заявлении. Многие из подвергшихся преследованию "были насильно выдворены" из страны, а десятки некоммерческих организаций в республике были принудительно ликвидированы, добавили представители форума.

Правление форума призвало международное сообщество продолжать давление на власти Беларуси, а также не прекращать помогать гражданскому обществу в самой республике и белорусским гражданам, которые были вынуждены покинуть страну - в том числе предоставить политическое убежище и обеспечить благоприятные условия для дальнейшей деятельности. К возможным мерам воздействия на официальный Минск авторы заявления отнесли расширение санкций "против зачинщиков и исполнителей насильственных действий" в отношении оппозиционно настроенных белорусов.

Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями в качестве постоянной платформы для взаимодействия. Сегодня в Форум входят 185 членских организаций и организаций-сторонников из России, 19 стран Евросоюза и Великобритании. Форум нацелен на более активное участие НПО в диалоге между ЕС и Россией.

 
Теги: Минск
 
 
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России следует перестать оказывать любую поддержку "бесчеловечному режиму" правящего в Беларуси Александра Лукашенко.
 
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