Класковский: «Властям придется сильно чесать затылок»

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель – о давней зарубе белорусского руководства с Литвой.

– Режим Лукашенко пытался и пытается разными способами поставить «вредных» соседей на место (в своем понимании). Но все очевиднее, что эти усилия — насмарку. Только себе дороже, – пишет Александр Класковский. – С декабря белорусские калийные удобрения больше не будут экспортироваться через порт Клайпеды . Это будет сделано, чтобы не попасть под свежие санкции США. Дело в том, что в черном списке Вашингтона оказался и «Беларуськалий».

Лукашенко во время «Большого разговора» бравировал тем, что в случае необходимости калийные удобрения можно элементарно поставлять через Мурманск. Тогда это выглядело как психологический нажим на литовцев.

Теперь они больше не будут терзаться. А вот белорусским деятелям придется сильно чесать затылок.

Потому что на самом деле через Мурманск — гораздо дальше и дороже. К тому же Северный морской путь замерзает, нужны ледоколы.

Вдобавок Российские железные дороги, пользуясь тем, что белорусской стороне некуда деваться, могут поднять тарифы.

Впрочем, складывать все яйца в одну транзитную корзину в принципе недальновидно. Особенно если корзина российская. Недаром в свое время белорусское руководство объявило стратегию диверсификации экспорта.

Но это было в другой жизни, до нынешнего катастрофического обвала отношений с Западом. Сейчас у Минск нет выбора, кроме как глубже залезать в московскую ловушку.

Напугать Литву, как и весь Евросоюз, потоками нелегалов (а также потенциально — наркотиков, радиоактивных материалов) белорусским властям тоже не удалось. Другие страны ЕС, Брюссель помогают Вильнюсу охранять и укреплять границу с Беларусью, разбираться с беженцами.

Достаточно эффективным оказалось решение литовской стороны не принимать мигрантов, а возвращать их в Беларусь. Также дала результат попытка решить проблему через обращение Вильнюса и Брюсселя к правительству Ирака.

Между тем угрозами и деструктивными действиями (особенно в вопросе мигрантов) белорусский режим усугубляет свою репутацию источника нестабильности в регионе. Что побуждает Евросоюз и США к мобилизации в вопросе воздействия на Минск, в том числе через усиление санкций.

…Еще в августе прошлого года, вскоре после выборов, возмутивших демократических соседей, Лукашенко в сердцах высказался о литовцах так: «Зажрались. Поэтому поставим на место».

Да, насолить в какой-то степени получилось. Но в целом небольшая Литва оказалась крепким орешком и «становиться на место» не захотела. А вот белорусский режим от усиления конфронтации с Вильнюсом, за которым стоят Брюссель и Вашингтон, сильно проиграл.