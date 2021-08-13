Фотожабы: «А кто это тут из оппозиции еще шевелится?»

Источник материала: Салiдарнасць

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.





Котаў пра санкцыі ЗША: «Так Лукашэнку яшчэ ня білі»





Как белорусские власти в качестве контрсанкций пытаются «бомбить» население









Профессор психологии: «Кнут приводил к результату, но к противоположному»





Сивицкий: «Финальной точкой концентрации нелегальных мигрантов станет сама Беларусь»





Официальный Минск опубликовал видео «жестокого обращения» с беременной беженкой. Литва показала полную версию





В ходе трансляции «Большого разговора» украинский журналист Дмитрий Гордон открыл бутылку белорусского бальзама, подаренного ему Лукашенко. И выпил за скорейшую свободу для белорусов





Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович: «Если Беларуси будет угрожать опасность, к защите страны привлекут комбайнеров, хлеборобов и рабочих предприятий»









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