|
Фотожабы: «А кто это тут из оппозиции еще шевелится?»
13.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.
Официальный Минск опубликовал видео «жестокого обращения» с беременной беженкой. Литва показала полную версию
В ходе трансляции «Большого разговора» украинский журналист Дмитрий Гордон открыл бутылку белорусского бальзама, подаренного ему Лукашенко. И выпил за скорейшую свободу для белорусов
Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович: «Если Беларуси будет угрожать опасность, к защите страны привлекут комбайнеров, хлеборобов и рабочих предприятий»
Предыдущий выпуск:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)