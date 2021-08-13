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В Барановичах хозяина магазина товаров с нацсимволикой шесть часов допрашивали в КГБ

13.08.2021 09:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Брестского областного координатора движения «За Свободу», хозяина магазина товаров с национальной символикой «Росквіт» Юрия Казакевича 12 августа шесть часов допрашивали в КГБ.

В Барановичах хозяина магазина товаров с нацсимволикой шесть часов допрашивали в КГБ
Фото intex-press.by

Казакевич был вызван сегодня в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Барановичам. После визита туда активиста несколько человек, один из которых предъявил какое-то удостоверение, увезли в неизвестном направлении, сообщили БелаПАН очевидцы.

Все произошло в районе обеда, около инспекции осталась стоять машина активиста, связь с ним отсутствовала.

«Меня допрашивали шесть часов в КГБ. Я прохожу свидетелем по уголовному делу и нахожусь под подпиской о неразглашении», — сообщил БелаПАН Казакевич, который был освобожден вечером.

У активиста изъят мобильный телефон.

 

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Брестского областного координатора движения «За Свободу», хозяина магазина товаров с национальной символикой «Росквіт» Юрия Казакевича 12 августа шесть часов...
 
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