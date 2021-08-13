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МТС увеличит число SMS-пакетов

13.08.2021 09:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

МТС увеличит число SMS-пакетов

МТС расширяет возможности тарифного плана «SMS Информ» в сервисе «МТС Коммуникатор». Теперь клиенты могут подключить новый SMS-пакет на 5000 сообщений для коммерческих рассылок.

Стоимость услуги «SMS-пакет 5000» составит 119,50 рубля. Рассылать корпоративные сообщения можно в течение 2-х месяцев после подключения.

Тариф «SMS Информ» предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С его помощью компании осуществляют SMS-рассылку, информируя своих клиентов о проходящих акциях и скидках. Одновременно с новой услугой корпоративным клиентам доступны пакеты на 10, 50 и 100 тысяч SMS-сообщений.

Подключить «SMS-пакет 5000» можно, обратившись в салон связи либо в Контактный центр МТС.

Правила предоставления услуг по тарифному плану «SMS Информ» смотрите здесь.

 

 
 
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МТС расширяет возможности тарифного плана «SMS Информ» в сервисе «МТС Коммуникатор». Теперь клиенты могут подключить новый SMS-пакет на 5000 сообщений для...
 
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