МТС увеличит число SMS-пакетов

Источник материала: ProBusiness

МТС расширяет возможности тарифного плана «SMS Информ» в сервисе «МТС Коммуникатор». Теперь клиенты могут подключить новый SMS-пакет на 5000 сообщений для коммерческих рассылок.

Стоимость услуги «SMS-пакет 5000» составит 119,50 рубля. Рассылать корпоративные сообщения можно в течение 2-х месяцев после подключения.

Тариф «SMS Информ» предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С его помощью компании осуществляют SMS-рассылку, информируя своих клиентов о проходящих акциях и скидках. Одновременно с новой услугой корпоративным клиентам доступны пакеты на 10, 50 и 100 тысяч SMS-сообщений.

Подключить «SMS-пакет 5000» можно, обратившись в салон связи либо в Контактный центр МТС.