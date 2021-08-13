Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

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«В отношении России было сказано много красивых слов, но «давайте вычленим несколько вещей. Если мы говорим об интеграции Беларуси и России, то ключевые, рэперные точки это были наднациональные органы, политический альянс и условия существования национальных корпораций, - отмечает Игорь Тышкевич. - Теперь давайте посмотрим. С точки зрения наднациональных органов: напрямую – нет. С точки зрения политических вопросов. Тут очень интересно. Если раньше Лукашенко юлил, как уж на сковородке, отвечая на эти вопросы потому что Москва давила, говорить «нет» было опасно, то сейчас было заявлено примерно следующее: политическая интеграция это Конституция, Конституционный акт в середине нулевых завалила сама Россия… а тридцать первую дорожную карту снял сам Путин…»

«Фактически с этой точки зрения было видно, что Александр Лукашенко начинает не просто аккуратно тянуть время, а начинает борзеть в отношении России», делает вывод эксперт.

«То есть, очень резкие посыла, при этом такая фактически военная угроза: ну, кто на нас с Вовой? Но тут важно заметить. И это уже отметили, в том числе российские СМИ, которые существенно повозмущались – группа Усманова и т.д. Что если раньше, в середине кризиса, когда начиналось противостояние с западом, Лукашенко пугал ядерной дубинкой, говорил, что в случае чего российские войска придут в Беларусь, то сейчас на выступлении было сказано об угрозе начала Третьей Мировой. Угроза Союзному государству и угроза Третьей Мировой -- немножко разные вещи…» - сказал аналитик.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мнение: «Лукашенко начинает не просто аккуратно тянуть время, а начинает борзеть в отношении России» Он снова начинает пытаться продавать дальше формат «лозунги в обмен на деньги».

При этом, самогоЛукашенко назвал «наимудрейшим политиком».По его словам, по сути, Лукашенко снова «начинает пытаться продавать дальше формат «лозунги в обмен на деньги»: мы много говорим о братской любви, а нам за это платят».С другой стороны, отмечает Тышкевич, идёт очень сильная попытка «аналогично борзеть, аналогично поднимать ставки по отношению к Западу».