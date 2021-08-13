ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дмитриев: «Чемоданы не собираю. До последнего буду делать все, чтобы оставаться здесь»

13.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Политик — об обыске у себя дома и аресте единомышленника Игоря Лещени.

Дмитриев: «Чемоданы не собираю. До последнего буду делать все, чтобы оставаться здесь»

Фото из Facebook сооснователя «Говори правду»

Экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев на свободе. В четверг 12 августа он был задержан у школы, когда привез туда детей в лагерь. Но после допроса освобожден.

— Утром завез детей в летний лагерь, в этот момент ко мне подошли и пригласили: «Андрей Владимирович, проедем». Я еще попросил: «Дайте детей завести в школу», — рассказал политик в эфире на своем канале.

Сначала у него в доме прошел обыск, во время которого изъяли компьютер, телефон и другие носители. После Дмитриева отвезли на допрос.

— До последнего не верил, что выйду. До последнего думал, что оттуда поеду к Лещене на Окрестина. Но в конце с меня взяли подписку о неразглашении, определили статус в уголовном деле и сказали «идите», — рассказал сопредседатель ОО «Говори правду» и делегат «Схода», поблагодарив всех за поддержку.

Напомним, накануне у делегатов платформы «Сход» прошли массовые обыски. Несколько политиков арестованы, среди них экс-посол Словакии Игорь Лещеня.

— Арест Лещени — это месть Лукашенко за то, что дипломат перешел на сторону протеста. Мы с Игорем встречались где-то неделю назад. Он уже не был председателем «Схода» — взял самоотвод с этой должности. Мы с ним договорились, что будем какие-то вещи делать вместе, — поделился Андрей Дмитриев.

Читайте также

Сам он, несмотря на все происходящее, уезжать из страны не хочет. Но не исключает, что обстоятельства бывают разные:

— Чемоданы не собираю, не собираюсь уезжать из Беларуси. Во всяком случае, до последнего буду делать все, чтобы оставаться здесь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политик — об обыске у себя дома и аресте единомышленника Игоря Лещени.
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-глава МИД Украины: Лукашенко сам загнал себя в угол
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by