Премьер Словакии – о задержании экс-посла Лещени: «Доказательство немилосердности»

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Словакия готова поддержать введение ЕС новых санкций против властей Беларуси.





Игорь Лещеня, один из лидеров платформы народных избранников «Сход», зачистка которых прошла накануне

– Словакия вместе с партнерами в Евросоюзе не перестанет усиливать давление (на белорусские власти, – Прим.), чтобы граждане Беларуси получили перспективу жить в безопасной, демократической и свободной стране. Мы готовы к дальнейшим санкциям, — заявил премьер-министр республики Эдуард Хегер, сообщает ТАСС . – Задержание бывшего белорусского посла в Словакии Игоря Лещени, произошедшее почти через год после его ухода с данного поста, является дальнейшим доказательством немилосердности (политического режима, – Прим.) по отношению к своим гражданам.

Премьер Словакии призвал Александра Лукашенко немедленно освободить всех политических заключенных. Он назвал незаконным белорусский режим, а результаты прошлогодних президентских выборов – сфальсифицированными.