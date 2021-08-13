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Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления
Источник материала: Навiны
В последний день рабочей недели погоду на территории страны будет определять область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер западный, северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:
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В последний день рабочей недели погоду на территории страны будет определять область повышенного атмосферного давления.
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