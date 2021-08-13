Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления

В последний день рабочей недели погоду на территории страны будет определять область повышенного атмосферного давления.





По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер западный, северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:

Брест +25..+27°C;

Витебск +21..+23°C;

Гомель +24..+26°C;

Гродно +23..+25°C;

Могилев +22..+24°C;

Минск +22..+24°C.