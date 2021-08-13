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Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления

13.08.2021 09:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В последний день рабочей недели погоду на территории страны будет определять область повышенного атмосферного давления.

Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления

По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер западный, северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +25..+27°C;
  • Витебск +21..+23°C;
  • Гомель +24..+26°C;
  • Гродно +23..+25°C;
  • Могилев +22..+24°C;
  • Минск +22..+24°C.

 

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В последний день рабочей недели погоду на территории страны будет определять область повышенного атмосферного давления.
 
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