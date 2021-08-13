5 установок, которые мешают вам зарабатывать

Источник материала: ОНТ

Наверняка, вы хоть раз замечали, как ваше настроение влияет на восприятие событий, которые происходят вокруг. Например, у вас отличное настроение, но вы забыли дома зонтик в дождь – не беда. Это отличный повод зайти в кофейню и выпить вкусный горячий напиток. Так и с установками. Ваше мышление напрямую влияет на то, что вы притягиваете в свою жизнь. Если вы будете думать о том, что у вас ничего не получится, то так оно, скорее всего, и будет. В этой подборке мы собрали основные установки, которые мешают много зарабатывать и относиться к деньгам положительно и легко, а не с негативом.

1. «Богатство честным путем не нажить» или «деньги портят людей»

У многих людей еще с советских времен остались в голове установки, что бедный человек – честный, трудолюбивый и щедрый, а богатый – скупой, злой и непременно заработал свое богатство нечестным путем. Эта мысль появилась намного раньше, когда люди не могли перейти из своего класса в другой и таким способом просто утешали себя. На самом деле нет никаких официальных данных о том, что богатые люди обладают худшими моральными качествами. Тем более сегодня есть тысячи способов заработать деньги честным путем.

2. « Все богатые рождаются в богатой семье»

Этот миф уже давно развеяли сотни людей. Например, один из богатейших людей планеты Илон Маск родился в многодетной семье в Африке. Его семья хоть была не из бедных, но и далеко не из богачей. Лишь жажда знаний и упорный труд позволили ему получить хорошее образование и стать тем, кем он является сейчас. Сегодня практически у каждого человека есть равные возможности на образование и работу. Открыть свой бизнес тоже может любой. Главное – стремление и упорство.

3. «Не в деньгах счастье» или «счастье за деньги не купишь»

Конечно, деньги – это не единственный источник счастья. Но здесь посыл кроется в том, что деньги не могут принести радость, а только проблемы. Но если хорошо подумать, то за деньги можно отправиться в путешествия, которые принесут много эмоций и знакомств. За деньги можно купить комфорт, который принесет спокойствие и удовлетворение от жизни. Деньги дадут возможность платить за качественную медицину и многие другие услуги, которые позволят поддерживать высокий уровень своего физического и ментального здоровья. Есть даже социсследование на эту тему. Грант Доннелли опросил более 4 000 человек и выяснил, что чем больше счет в банке, тем счастливее чувствует себя его обладатель. При этом у тех, кто заработал деньги сам, уровень счастья был намного выше, чем у тех, кто унаследовал богатство или выиграл в лотерею.

4. «За богатство придётся расплачиваться чем‑то другим»

Эта установка говорит о том, что якобы некие высшие силы следят за мировой справедливостью и всем людям отсыпают хорошего и плохого поровну. Если у кого-то есть деньги, значит у него нет любви и счастья, а у кого нет денег, у того есть крепкая семья или здоровье. Это все истоки черофобии – боязни расплаты за счастье. В итоге человек постоянно боится наслаждаться своим счастьем, успехом или богатством и при этом живет в постоянной тревоге.

5. «Если в 40 лет денег нет, то уже и не будет» или «разбогатеть можно только в молодости»

Эта установка также пришла к нам из прошлого, когда получить образование и новую специальность в зрелом возрасте было сложно. Сейчас же есть тысячи образовательных платформ, онлайн и оффлайн-курсов, книг, которые могут помочь изменить свою жизнь в любом возрасте. А автор Керри Хэннон в своей книге «Никогда не поздно стать богатым: Руководство по открытию бизнеса для тех, кому 50+» приводит десятки примеров, когда люди после 50 открыли свой бизнес и разбогатели.

Фото: depositphotos.com

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