67% жителей Украины назвали себя бедными

Источник материала: ОНТ

67% населения Украины называют себя бедными. И это данные Государственной статистики.

Чуть более трети не дотягивают до среднего класса. Богатых опрос не обнаружил вовсе. При этом в самом необходимом, кроме питания, отказывает себе практически 37% опрошенных украинцев. Оптимизма относительно роста доходов соседи также не испытывают. Ожидают улучшения материального положения только 7% домов. А половина готовится к тому, что денег станет меньше.

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