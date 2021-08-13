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67% жителей Украины назвали себя бедными

13.08.2021 09:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

67% жителей Украины назвали себя бедными

67% населения Украины называют себя бедными. И это данные Государственной статистики.

Чуть более трети не дотягивают до среднего класса. Богатых опрос не обнаружил вовсе. При этом в самом необходимом, кроме питания, отказывает себе практически 37% опрошенных украинцев. Оптимизма относительно роста доходов соседи также не испытывают. Ожидают улучшения материального положения только 7% домов. А половина готовится к тому, что денег станет меньше.

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67% населения Украины называют себя бедными. И это данные Государственной статистики. Чуть более трети не дотягивают до среднего класса. Богатых опрос не обнаружил...
 
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