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Хакеры слили засекреченные материалы из архива МИД Литвы
Источник материала: ОНТ
И ещё один казус с утечкой «интересных» данных. Десятки секретных материалов утекли из архивов МИДа Литвы после кибератаки.
Аналитики уже говорят – эта переписка произведёт эффект разорвавшейся бомбы. Сами хакеры анонсировали содержание – протоколы секретных переговоров Джозефа Байдена и лидеров некоторых европейских государств, интриги против России, Германии, так же в документах обсуждается и кампания против Беларуси.
Украдено более миллиона шестисот тысяч писем, которые явно никто показывать широкой общественности не собирался.
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И ещё один казус с утечкой «интересных» данных. Десятки секретных материалов утекли из архивов МИДа Литвы после кибератаки. Аналитики уже говорят – эта переписка...
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