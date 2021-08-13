Хакеры слили засекреченные материалы из архива МИД Литвы

Источник материала: ОНТ

И ещё один казус с утечкой «интересных» данных. Десятки секретных материалов утекли из архивов МИДа Литвы после кибератаки.

Аналитики уже говорят – эта переписка произведёт эффект разорвавшейся бомбы. Сами хакеры анонсировали содержание – протоколы секретных переговоров Джозефа Байдена и лидеров некоторых европейских государств, интриги против России, Германии, так же в документах обсуждается и кампания против Беларуси.

Украдено более миллиона шестисот тысяч писем, которые явно никто показывать широкой общественности не собирался.

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